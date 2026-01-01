Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元旦演说︱赖清德：面对大陆军事野心 台湾无时间内耗

两岸热话
更新时间：10:06 2026-01-01 HKT
发布时间：10:06 2026-01-01 HKT

台湾领导人赖清德发表元旦演说，他表示，在面对大陆军事野心，台湾已没时间等待、内耗，呼吁朝野合作通过强韧台湾的国防预算。

呼吁通过国防预算

赖清德1日早上，以「韧性之岛、希望之光」为题发表元旦讲话。细数民进党政府过去一年的工作，以及提出来年打造更安全、坚韧的台湾，促成民主团结的台湾等目标。

赖清德强调在大陆军事野心下，台湾无时间内耗，呼吁尽快通过国防预算。中央社
赖清德强调在大陆军事野心下，台湾无时间内耗，呼吁尽快通过国防预算。中央社

之后，赖清德说，面对大陆持续升高的扩张野心，国际都在关注台湾人有没有自我防卫的决心。「作为总统，我的态度一直都很清楚，就是坚定捍卫国家主权，强化国防及全社会防卫韧性，全面建构有效的吓阻力量及民主防卫机制」。

赖清德称，他去年已宣布启动反渗透17项国安策略，加速推动国安十法修法，并透过八年1.25万亿新台币国防特别预算投资，全面提升战力，壮大国防产业，强化台湾安全与社会安定，政府今年将一一执行这些政策。

赖清德强调，面对大陆严峻的军事野心，台湾没有时间等待，更没有时间内耗。「我们可以对许多议题有不同看法，但没有强韧的国防，就不会有国家，更不会有我们彼此争辩的空间」，因此他期盼朝野携手合作顺利让重要的国防预算赶紧通过。

此外，他也说，过去一年许多福台利民的法案，因为政治杯葛，被严重延宕；更有许多有违宪之虞的法案，被强行通过。

赖清德相信，大家都期待在崭新一年的开始，2025的僵局不会延续到2026。攸关台湾的生存发展的建设不会再因杯葛而停滞。

他表明，将积极行动，促成朝野合作，并重申只要有助于化解对立、凝聚共识，他愿意在《宪法增修条文》第4条第3项、以及宪法法庭113年宪判字第9号，所揭示的合宪方式下，赴立法院进行国情报告。他由衷期盼，朝野能够在新的一年共同努力，让台湾团结一致，一起面对内外部挑战，开创新局。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
8小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
14小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
4小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
15小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
19小时前
MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　
社会
6小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
17小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
19小时前