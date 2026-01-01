元旦演说︱赖清德吁强韧国防抗大陆军事野心 国台办斥危机制造者

台湾领导人赖清德发表元旦演说，他表示，在面对大陆军事野心，台湾已没时间等待、内耗，呼吁朝野合作通过强韧台湾的国防预算。国台办则指责赖是和平破坏者及危机制造者。

呼吁通过国防预算

赖清德1日早上，以「韧性之岛、希望之光」为题发表元旦讲话。细数民进党政府过去一年的工作，以及提出来年打造更安全、坚韧的台湾，促成民主团结的台湾等目标。

赖清德强调在大陆军事野心下，台湾无时间内耗，呼吁尽快通过国防预算。中央社

之后，赖清德说，面对大陆持续升高的扩张野心，国际都在关注台湾人有没有自我防卫的决心。「作为总统，我的态度一直都很清楚，就是坚定捍卫国家主权，强化国防及全社会防卫韧性，全面建构有效的吓阻力量及民主防卫机制」。

赖清德称，他去年已宣布启动反渗透17项国安策略，加速推动国安十法修法，并透过八年1.25万亿新台币国防特别预算投资，全面提升战力，壮大国防产业，强化台湾安全与社会安定，政府今年将一一执行这些政策。

赖清德强调，面对大陆严峻的军事野心，台湾没有时间等待，更没有时间内耗。「我们可以对许多议题有不同看法，但没有强韧的国防，就不会有国家，更不会有我们彼此争辩的空间」，因此他期盼朝野携手合作顺利让重要的国防预算赶紧通过。

此外，他也说，过去一年许多福台利民的法案，因为政治杯葛，被严重延宕；更有许多有违宪之虞的法案，被强行通过。

赖清德相信，大家都期待在崭新一年的开始，2025的僵局不会延续到2026。攸关台湾的生存发展的建设不会再因杯葛而停滞。

他表明，将积极行动，促成朝野合作，并重申只要有助于化解对立、凝聚共识，他愿意在《宪法增修条文》第4条第3项、以及宪法法庭113年宪判字第9号，所揭示的合宪方式下，赴立法院进行国情报告。他由衷期盼，朝野能够在新的一年共同努力，让台湾团结一致，一起面对内外部挑战，开创新局。

向外部势力卖身献媚

国务院台办发言人陈斌华回应媒体提问时表示，赖清德的讲话充斥著谎言与妄言、敌意与恶意，再度兜售「台独」分裂谬论，煽动两岸对立对抗，重弹「民主对抗威权」老调，妄图蛊惑台湾民众、误导国际舆论，再次暴露其「台独」立场冥顽不化、对抗思维执迷不悟，充分坐实其是不折不扣的「和平破坏者」、「危机制造者」、「战争煽动者」。

陈斌华说，赖清德上台以来，违背台湾社会主流民意，顽固坚持「台独」分裂立场，不断炮制分裂谬论，蓄意升高两岸对立，加剧台海局势紧张。为谋取政治私利，大肆挥霍民脂民膏，大搞「备战谋独」、「全民皆兵」，把民众绑上「台独」战车，把台湾推向兵凶战危险境。对外部势力一味献媚输诚、卖身投靠，严重损害台湾民众和企业切身利益；在岛内实行「威权统治」，肆意践踏民主、破坏法治、禁限自由，大搞「绿色恐怖」、党同伐异，制造「寒蝉效应」。如此劣迹斑斑之人有何资格和颜面奢谈「民主」、「自由」、「公义」、「团结」？



