Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

围台军演︱东部战区今起检验立体摄阻战力 夺取综合控制权警告台独

两岸热话
更新时间：07:52 2025-12-29 HKT
发布时间：07:52 2025-12-29 HKT

新华社报道，解放军东部战区今日起，在位台湾海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织「正义使命-2025」演习，组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力进行演习。重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。

相关新闻：围台军演｜美欧日斥解放军演训 外交部：台湾问题不容外来干涉

东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，12月29日开始，中国人民解放军东部战区组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台湾海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织「正义使命-2025」演习，重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。这是对「台独」分裂势力和外部干涉势力的严重警告，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动。

东部战区发布联合演训区公告及示意图：

中国人民解放军东部战区将于2025年12月30日8时至18时，在以下海域和空域，进行重要军事演习，并组织实弹射击。具体为：

北纬26°32′00″、东经121°40′00″，北纬26°32′00″、东经122°36′00″，北纬25°43′00″、东经122°36′00″，北纬25°43′00″、东经121°40′00″四点连线。

北纬24°59′00″、东经120°04′00″，北纬25°39′00″、东经121°13′00″，北纬26°17′00″、东经121°13′00″，北纬25°37′00″、东经120°04′00″四点连线。

北纬23°27′00″、东经118°14′00″，北纬23°27′00″、东经119°13′00″，北纬22°13′00″、东经119°44′00″，北纬22°13′00″、东经118°45′00″四点连线。

北纬21°49′00″、东经119°16′00″，北纬21°49′00″、东经121°00′00″，北纬21°05′00″、东经121°00′00″，北纬21°05′00″、东经119°16′00″四点连线。

北纬21°58′00″、东经121°40′00″，北纬21°58′00″、东经122°28′00″，北纬23°23′00″、东经122°28′00″，北纬23°23′00″、东经121°40′00″四点连线。

为了安全，在此期间有关船只和飞行器不要进入上述海域和空域。

曾六次围台演习

资料显示，解放军2022年首次举行围台军演，当时因前美国众议院议长佩洛西访问台湾而作出反制。

至今，围台军演已举行6次，对上一次在今年4月，举行代号为「海峡雷霆—2025A」的围台军演。

 

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
20小时前
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
4小时前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
2025-12-28 09:00 HKT
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
18小时前