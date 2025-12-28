台南冷血保母涉虐6名婴儿 家长看残忍影片：我把孩子送地狱
发布时间：16:20 2025-12-28 HKT
台湾发生冷血虐儿案，台南麻豆区某托婴中心2名保母竟向6名不足2岁的婴儿施虐，其中一名受害者更脑出血，要在深切治疗部留院。2名涉案者目前已被法院收押，家长今中午发联合声明稿，自责「我们把孩子交出去，却把他们送进地狱！」
事件被曝光源于一名11个月大的婴儿早前因事送医，医护发现其身上有新、旧伤，疑似是遭受虐待，还因颅内出血住在加护病房治疗，才让家长发现2名保母的恶行。
婴儿遭虐至脑出血
其中1名家长表示，看过去1个月监视画面，自己8月大的小孩曾被虐逾20次，当中包括掌掴小孩、从高处重摔、甚至脚踢小孩。家长坦言「影片真的很残忍，无法想像怎么有这么变态的人」。
警方指出，本月5日接报立即启动调查、访视后察觉异常，因此将闭路电视影像扣押并报请检察官侦办。掌握证据后，将两名保母因涉嫌串供与灭证向法院申请羁押，目前共有6位家长提告。
