台湾宜兰7级地震︱女看护奋身护婆婆免受伤 55秒片感动8万网民

台湾宜兰昨日（27日）发生7级强震，嘉义以北区域震度4级以上，不少人吓得夺门而出。台北市发生感人一幕，一名看护在地震当下，明明非常恐惧，仍边哭边搏命死抱床上婆婆的的头，用肉身阻挡可能发生的意外。影片感动无数网民。



一名网民在Threads上贴出影片，只见女看护原本在旁玩手机。地震发生时，看护即放下手机，拿起旁边的枕头盖住自己的头，又拼命保护床上婆婆的头部，喊著不要动，而婆婆则是伸手安抚看护，边说著不要紧，好啦，免惊了。

动人一幕影片曝光，即获逾8万人按赞，网友们大赞：「这看护要好好珍惜，因为她第一个守护的是你的家人，希望你们能把她当家人珍惜，毕竟来到异地工作，这边没有家人跟朋友」、「好尽责的看护，好暖心的阿嬷」、「两个人都好赞，一个拼命保护，一个不断安抚」、「她真的很害怕，但还是没有忘记保护阿嬷，真的很棒」。