台湾宜兰7级地震 ｜地动山摇前黑夜现离奇强光 网民：天有异象︱有片

更新时间：10:48 2025-12-28 HKT
发布时间：10:48 2025-12-28 HKT

台湾东部海域昨日（27日）深夜发生7级地震，全台各地明显有感。有民众表示，地震发生前天空闪过一道光后，随即天摇地动。影片上传到社交平台后，引发大量网民热讨，有人惊呼「天有异象」，更有人回忆，过去不论过去发生的大地震，也曾见过类似闪光，随后便发生地震。

相关新闻：台湾宜兰7级地震 ｜新北校工疑关漏水水喉 爬梯跣脚堕地身亡

7级地震前的街头。facebook@我是北投人
7级地震前的街头。facebook@我是北投人
天空突出现强光。facebook@我是北投人
天空突出现强光。facebook@我是北投人

脸书粉专「我是北投人」发文表示，读者提供的闭露电视画面显示，位于北投区中和街的天空在地震发生前突然亮起一道光，随后地面开始剧烈晃动，画面清楚捕捉到闪光的瞬间。新北市芦洲区也有闭路电视拍下地震前的强光画面。

相关新闻：台湾宜兰7级地震 ｜相当于释放16颗原子弹威力 专家：强震周期要重新计算

宜兰昨晚外海发生的7级地震，台湾气象署地震测报中心科长陈达毅表示，此次地震由菲律宾海板块隐没至欧亚板块所致，规模虽大但因深度较深，影响范围广，北中台湾摇晃约10秒，花莲则长达21秒，未来一周可能仍有5.5至6级的余震。

↓立即下载星岛头条App↓

