弹劾赖清德︱台立法院蓝白提案通过 下月21日邀赖解画
更新时间：14:09 2025-12-26 HKT
发布时间：14:09 2025-12-26 HKT
台湾国民党、民众党凭在立法院占多数优势，成功以赞成60票，反对51票，通过弹劾台湾领导人赖清德的提案。立法院会邀请赖清德在明年1月21日作首次说明及询问。
不满未执行《财划法》
蓝白阵营以行政院长卓荣泰不副署《财划法》为由，批评赖清德违反宪法义务，对立法院三读通过法律，恣意选择不公布。12月19日宣布启动弹劾赖清德提案。
按时程，明年1月14日、15日举行赖清德弹劾案公听会2场。1月21日、22日召开全院委员会，并邀请被弹劾人赖清德列席进行第一次说明及询问。
由于弹劾案规定，弹劾案须经全体立法委员2/3以上（即76席）决议方能通过。目前全体立委共113席，而在野阵营（国民党、民众党及无党籍）约掌握62席，距离76席门槛仍差14席以上。这意味著，若无执政民进党立委倒戈支持，该案极高机率在5月19日因票数不足而遭否决，赖的领导人职务将不受影响。
