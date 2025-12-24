台湾地震｜卑南狂晃汽车狂响警报 民众如厕中「拞裤」夺门逃生｜有片

台东卑南今（24）日发生6.1级地震，有当地住户屋内闭路电视记录下摇晃瞬间，影片中民众发出尖叫，接著桌上的摇钱树剧烈震动，桌子则被大角度移动，接著住户吓得开门奔逃避难，而且有民众裤子只穿一半，就夺门而出，场面尴尬。

屋主表示，当时正在上厕所，「突然给我这么大的地震，真的是连滚带爬的屁股外露⋯⋯」，网友留言称影片重点全在屁股了，不过好在屋主平安。

此外，有台东网友分享地震当下，在台东机场附近住家闭路电视画面，只见突然剧烈晃动后，原本歪斜的置物篮被震到「立正」，小狗被吓到乱窜，汽车也因地震狂摇警报响，相当吓人。

