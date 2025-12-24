Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾地震｜超市商品「骨牌式」倒塌　店员顾客急逃命｜有片

两岸热话
更新时间：19:28 2025-12-24 HKT
发布时间：19:27 2025-12-24 HKT

今天傍晚5时47分台东县卑南乡发生6.1级地震，在地震后，陆续传出灾情。根据曝光的超市闭路电视，剧烈摇晃开始后不到数秒，高耸的货架便开始剧烈晃动，紧接著，货架上的商品如雨点般砸落，发出巨大声响，顾客与店员惊慌失措地往出口奔逃，场面一度混乱。

相关新闻：台东发生6.1级地震 深度11.9公里 其后发生两次3.7级地震

台气象部门指出，震央在台东县政府北方10.1公里处，深度11.9公里，属于极浅层地震。最大震度为5弱，出现在台东县卑南。

根据气象署测报资料，震度4级地区为花莲县、屏东县，震度3级地区为高雄市、南投县、台南市、嘉义县、云林县、嘉义市、彰化县，震度2级地区为台中市、苗栗县、宜兰县、新竹县、新竹市、桃园市、新北市、台北市，震度1级地区为澎湖县。

↓立即下载星岛头条App↓

