台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动

更新时间：11:45 2025-12-24 HKT
发布时间：11:45 2025-12-24 HKT

台北上周五（19日）发生袭击事件。狂男张文无差别袭击民众，最终堕楼身亡，同时酿成3死11伤。警方查出张文在13日预订当地一间叫千慧旅馆作为「行动基地」。台湾Ettoday新闻网报道，张文还有准备预订大同区紫园饭店作「第二基地」，计划圣诞节入住。警方表示，两间酒店是同时间落订，惟因存款不足无法网上付款，张文最后只能用现金订千慧旅馆，放弃紫园饭店。

相关新闻：台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉

专案小组成员追查，张文13日先后在两个不同的订房网站，其中预定17日至19日入住千慧商旅，就在南西诚品旁边，另一间紫园饭店，时间订在25日至27日。

让人惊讶的是，紫园饭店正是是2018年轰动港台的「香港情侣箱尸命案」同一间酒店。陈同佳疑因女友潘晓颖出轨而将女方杀死，之后更潜逃返港。

张文在同一时间下订两个不同时间、不同地点的旅馆，当中是否有其他攻击目标？北市警方对此否认，反指平板电脑三张地图显示三个攻击地点，张文均已完成。

相关新闻：台北随机伤人案｜警指张文去年4月起规划犯案 买护具网购烟雾弹

报道指出，张文选在人潮众多的周五、圣诞节假期订购酒店，但以圣诞节的酒店价格高昂，一天就达3500元（新台币‧下同，约875港元），张文提早一周动手，租房三天仅5700元（1425港元），或因为经济所限，让张文提早行动。

除了房价较贵之外，圣诞节当天也因台湾的行宪纪念日放假一天，可能会有更多人出游，或者多请一天变成连假，导致南西商圈附近房间一间难求，故张文最后选择提早执行随机杀人计划。

