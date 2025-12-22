护理系女神命案︱黄明志吸毒案获判无罪 当庭释放

马来西亚歌手黄明志今年10月卷入台湾网红谢侑芯命案，当时他身上被发现疑似毒品的蓝色药丸，并被验出身上有4种毒品的阳性反应，掀起外界热议。然而，黄明志涉嫌吸毒的案情，上周五（19日）被透露尿检结果呈阴性，今日（22日）也在针对吸毒案的法庭中获判无罪，当庭释放。

马来西亚媒体报道，黄明志今日（22日）为吸毒案出庭，并在友人与委任律师郑清丰陪伴下现身。由于控方副检察司在庭上公布「尿检阴性」的报告，因此法官宣判他无罪，且可退回保释金。不过，黄明志未有回应现场记者的提问，只是提醒记者注意脚下安全，随即与同行人离开法院。



虽然吸毒案获判无罪，但黄明志还涉及一宗持有毒品的案件，预计在明年1月19日审理。