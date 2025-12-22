Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

护理系女神命案︱黄明志吸毒案获判无罪 当庭释放

两岸热话
更新时间：13:09 2025-12-22 HKT
发布时间：13:09 2025-12-22 HKT

马来西亚歌手黄明志今年10月卷入台湾网红谢侑芯命案，当时他身上被发现疑似毒品的蓝色药丸，并被验出身上有4种毒品的阳性反应，掀起外界热议。然而，黄明志涉嫌吸毒的案情，上周五（19日）被透露尿检结果呈阴性，今日（22日）也在针对吸毒案的法庭中获判无罪，当庭释放。

相关新闻：谢侑芯猝逝案 黄明志控救护车迟到一小时救援 马国衞生部咁讲⋯

相关新闻：护理系女神︱拥53万粉丝网红谢侑芯 31岁海外骤逝

马来西亚媒体报道，黄明志今日（22日）为吸毒案出庭，并在友人与委任律师郑清丰陪伴下现身。由于控方副检察司在庭上公布「尿检阴性」的报告，因此法官宣判他无罪，且可退回保释金。不过，黄明志未有回应现场记者的提问，只是提醒记者注意脚下安全，随即与同行人离开法院。

虽然吸毒案获判无罪，但黄明志还涉及一宗持有毒品的案件，预计在明年1月19日审理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
22小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
2小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
4小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
5小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
4小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
2025-12-21 13:24 HKT
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
19小时前