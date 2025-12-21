Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜警指张文去年4月起规划犯案 买护具网购烟雾弹

两岸热话
更新时间：19:24 2025-12-21 HKT
发布时间：19:24 2025-12-21 HKT

台湾警方针对张文在台北随机斩人，导致民众3死11伤作说明，指调查至今，发现坠楼死亡的张文，2024年已策划攻击，以包括网购，搜集防毒面具、酒精、烟雾弹等作案工具，至于犯罪动机以及有没有共犯仍在调查。

未发现与大陆人士联系

台北市警察局刑事警察大队大队长卢俊宏21日下午开者会，就张文于19日发动的随机斩人案作说明。

相关新闻：台北随机伤人案｜张文北捷犯案后「装路人」疏散 网民意外拍下曝光画面｜有片

卢俊宏表示，案发后设立专案小组调查犯案动机、有无共犯及犯罪工具来源等。发现张文自去年4月就预谋犯案，以「张峰严」化名，密集探购战术手套、防毒面具、防护盾牌及工业酒精等具攻击或防护性质的物品。

今年1月，张文讹称玩生存游戏，经虾皮和露天等网购平台向贸易商购入大陆制造的1箱（24颗）烟雾弹，每颗市价约新台币2000元（港币约500元）。

警方指，该箱烟雾弹，17颗使用在北捷连通道、4颗在北捷连通道烧毁的手推行李箱内，另外2颗丢掷在诚品南西店门前马路上，还有进入诚品南西门口时的1颗未爆弹。

相关新闻：台北随机伤人案｜有伤者为HIV感染者 出手救人日本作家接受预防性投药

此外，今年11月起，张文又购买汽油桶、瓦斯罐、喷枪打火机及甲醇等极具危险性的易燃物，并自制汽油弹。

卢俊宏说，针对犯案刀具来源、金流、烧毁笔电鉴识和监视器画面都持续侦办、分析中，明天金融机构营业后也会积极联系追查，目前并未发现张文有和大陆人士联系。

因应「1219事件」，21日举行的「2025台北马拉松」，已动动员11个警分局及刑大、交大等共693名警力确保赛事安全。

卢俊宏指，会对未来举行的路跑、赛事、跨年及演唱会等大型活动，将提高维安规格。

 

