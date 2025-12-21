台北随机伤人案︱民众悼念案发现场成花海 好友冀勇保安入忠烈祠

台湾19日晚，台北车站与中山商圈间发生的随机伤人案，酿成包括疑凶在内4死11伤。事发后，大批民众在案发现场自发悼念，不少人特别感谢阻止疑凶作案被杀的余姓男保安，令捷运中山站变成一片花海。有余男好友表示，希望政府将见义勇为牺牲的死者入忠烈祠。

阻止行凶被利刃穿心死

震动全台的台北随机伤人事件，警方仍继续调查堕楼死衣的疑凶张文作案动机。

台湾大量民众21日自发到捷运中山站的案发现场献花悼念事件中的无辜死者，当中，许多人更特别向挺身而出阻止张文行凶，被利刀刺死的57岁余男致谢。

警方调查及网上流出的案发影片显示，死者当时目击张文持利刀伤人及施放烟雾弹，即奋不顾身阻止，致遭张文利刀穿心，抢救无效死亡。但在余姓保安义举下，张文藏有大量燃烧弹的行李箱意外起火，被逼放弃投掷制造更大伤亡的计划。



余男的好友则在网上发文，悼念这位亦师亦友的老朋友，感念他挺身而出的英勇，也盼望能入祀忠烈祠。

勇保安外，悼念现场还有疑是其他死者的家人，撰写的缅怀字条，并向社会大众致谢。