Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案︱民众悼念案发现场成花海 好友冀勇保安入忠烈祠

两岸热话
更新时间：16:31 2025-12-21 HKT
发布时间：16:31 2025-12-21 HKT

台湾19日晚，台北车站与中山商圈间发生的随机伤人案，酿成包括疑凶在内4死11伤。事发后，大批民众在案发现场自发悼念，不少人特别感谢阻止疑凶作案被杀的余姓男保安，令捷运中山站变成一片花海。有余男好友表示，希望政府将见义勇为牺牲的死者入忠烈祠。

阻止行凶被利刃穿心死

震动全台的台北随机伤人事件，警方仍继续调查堕楼死衣的疑凶张文作案动机。

相关新闻：台北随机伤人案｜有伤者为HIV感染者 出手救人日本作家接受预防性投药

台湾大量民众21日自发到捷运中山站的案发现场献花悼念事件中的无辜死者，当中，许多人更特别向挺身而出阻止张文行凶，被利刀刺死的57岁余男致谢。

警方调查及网上流出的案发影片显示，死者当时目击张文持利刀伤人及施放烟雾弹，即奋不顾身阻止，致遭张文利刀穿心，抢救无效死亡。但在余姓保安义举下，张文藏有大量燃烧弹的行李箱意外起火，被逼放弃投掷制造更大伤亡的计划。

相关新闻：台北随机伤人案｜57岁保安勇挡杀人犯张文身亡 北捷将发逾123万补偿金

余男的好友则在网上发文，悼念这位亦师亦友的老朋友，感念他挺身而出的英勇，也盼望能入祀忠烈祠。

勇保安外，悼念现场还有疑是其他死者的家人，撰写的缅怀字条，并向社会大众致谢。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
8小时前
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
20小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
7小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
4小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
21小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
6小时前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮
时事热话
5小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
6小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT