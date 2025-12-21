Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案︱网上涌逾20则模仿「无差别攻击」留言 警速查速办已拘4人

两岸热话
更新时间：20:50 2025-12-21 HKT
发布时间：20:50 2025-12-21 HKT

台北上周五（19日）发生袭击事件。狂男张文无差别袭击民众，最终堕楼身亡，同时酿成3死11伤。有网民事后在社交平台Threads上发文预告高雄车站将成为下一个袭击目标，「将于12月25在高雄车站发动更大事件」，警方拘捕涉案男大生。截至21日中午，台湾网络涌现约20则拟模仿「无差别攻击」讯息，警方已拘捕3人。

相关新闻：台北随机伤人案｜网上现恐吓帖文 自称疑犯张文「兄弟」 扬言下目标袭高雄车站

《自由时报》和中时新闻网报道，警方追查帖文源头，发现帖文IP位置在越南，而高雄一名就读电机系的陈姓男大学生，试图登入该篇帖文者的账号，又另设新帐号，将该篇贴文内容复制后转发。

大学生称不认识张文

桥头地检署周六调查，将陈姓男大学生拘提到案；他到案否认恐吓行为，也提到不认识张文，并辩称为了提醒大众注意，才大量转发帖文。

相关新闻：台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」

检方指出，陈姓男大学生所为涉嫌刑法恐吓公众等罪嫌，犯罪嫌疑重大，要求保释金5万元新台币（约1250港元）。

此外，刑事警察局21日指，张文案发后，截至21日中午，网络涌现20则恐吓、暴力威胁或扬言「无差别攻击」留言或帖文，警方已拘捕3人，涉犯恐吓公众维安罪，涉及「原计划是板南站内」、「真的有人做了我想做的事」等留言。

刑警局指，已成立专案，针对散布暴力威胁、煽动等内容，采取速查速办，维护社会安全。

