台北随机伤人案︱网上发帖称「高雄车站成下一目标」 男大生被捕

两岸热话
更新时间：11:50 2025-12-21 HKT
发布时间：11:50 2025-12-21 HKT

台北上周五（19日）发生袭击事件。狂男张文无差别袭击民众，最终堕楼身亡，同时酿成3死11伤。有网民事后在社交平台Threads上发文预告高雄车站将成为下一个袭击目标，「将于12月25在高雄车站发动更大事件」，引起高雄检警重视。

相关新闻：台北随机伤人案｜网上现恐吓帖文 自称疑犯张文「兄弟」 扬言下目标袭高雄车站

《自由时报》和中时新闻网报道，警方追查帖文源头，发现帖文IP位置在越南，而高雄一名就读电机系的陈姓男大学生，试图登入该篇帖文者的账号，又另设新帐号，将该篇贴文内容复制后转发。

大学生称不认识张文

桥头地检署周六调查，将陈姓男大学生拘提到案；他到案否认恐吓行为，也提到不认识张文，并辩称为了提醒大众注意，才大量转发帖文。

相关新闻：台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」

检方指出，陈姓男大学生所为涉嫌刑法恐吓公众等罪嫌，犯罪嫌疑重大，要求保释金5万元新台币（约1250港元）。
 

