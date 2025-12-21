Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜民众目击惨剧唔识避难？ 学者拆解「缺危机意识」之谜

台北19日发生持刀伤人案件，大量现场片段事后在网上流传，有网民发现，部分现场人员起初看到凶手张文持长刀意图作案时，仍然后知后觉，在附近闲庭漫步，质疑台湾民众缺乏危机意识。有台湾教授在网上坦言，在面对攸关生命安全的突发事件时，当下动不了并非不够聪明或不够警觉，而是大脑瞬间接收过多冲突讯息，启动保护机制，导致身体短暂僵住。

台北教育大学幼儿与家庭教育学系副教授郭叶珍在社交平台上分享亲身经历，她大学时期曾在西餐厅驻唱，某次餐厅办周年庆活动，她正在唱歌时突然听见枪响，紧接著现场传来尖叫声，她当下本能站起身查看，却发现周遭同事全都趴在地上。

而她当时也无法消化眼前状况，整个人愣在原地，直到同事朝她挥手示意，她才回过神来，赶紧往办公室方向奔跑。根据同事的说法，当时枪手疑似有特定目标，并未打算持续攻击，这也让她没有成为「移动的活靶」。

关键在于是否受过训练

郭叶珍提到，面对这类突如其来、攸关生命安全事件，关键不在于聪不聪明或不够警觉，而是是否曾受过训练与演练。当下无法反应，是因为大脑瞬间接收到过多冲突讯息，声音、画面与情境都不合理，理性判断系统尚未接手，身体便先陷入僵住的状态。

她强调，身体应该需要一早就知道答案，不必思考就能立刻做出决定，危急时刻没有侥幸，唯有平时不断讨论与演练，让身体记住反应，当不合理的声音再次出现时，才能少一秒僵住，多一秒保护自己。

