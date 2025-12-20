Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜日作家亲目惨案　热心帮倒地骑士止血

两岸热话
更新时间：22:58 2025-12-20 HKT
发布时间：22:55 2025-12-20 HKT

日本作家木下黄太表示，昨晚经过台北捷运中山站附近时，正好遇到震惊的伤人案。他在自己录制的影片中表示，看到有骑士被砍伤而倒地流血，上前帮忙伤者止血。

木下昨晚7时40分在社群平台X发文，「在台北遇到恐怖攻击，感到无力…」。

相关新闻：台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」

他也在文中附上影片表示，当时身在台北捷运中山站附近的商场大楼前，「我刚刚在一楼时，突然出现一名持利器的男子闯入一楼，接著就有人群为了躲避这名男子而跑出大楼，我也跟著先离开大楼，而大楼外面有两人被刺伤，其中一人骑著机车倒地。」

他接著上气不接下地说，「当时只有我在附近，而我当时也上前帮忙止血，但对方仍血流不止。我手上也沾著血迹…恐怕伤者已经失去意识」。

相关新闻：台北随机伤人案｜张文丢烟雾弹斩死3人 5人仍救治中 警料策划逾半年

他也在影片中推测，「可能发生像是恐怖攻击的事件」。

从木下发布的影片能看到，他当时站在捷运中山站出口旁的诚品南西店前，而且有员警、消防人员与其他急救人员抵达店外一楼。

而影片也录到像是救护车与警车鸣笛的声音。


他也在影片中哽咽地表示，「当时他没有任何急救工具，只能徒手帮伤者止血，但对方血流个不停，令他非常心痛」。

木下曾长年担任日本电视台（Nippon TV）社会线记者，目前是作家。

