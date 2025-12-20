Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜网上现恐吓帖文 自称疑犯张文「兄弟」 扬言下目标袭高雄车站

两岸热话
更新时间：06:26 2025-12-20 HKT
发布时间：06:26 2025-12-20 HKT

台北市周五（19日）发生的随机伤人案，酿成3死多伤，疑犯张文则在警员围捕下堕楼身亡，震惊全台。正当警方全力调查惨剧动机之际，网上竟传出令人不安的恐怖宣言。一名自称与疑犯张文同属「组织」的网民，公然在社交平台Threads发文，扬言要继承张文「未完成的任务」，并点名高雄车站将成为下一个袭击目标，更预告在圣诞节当日制造更大事件。高雄警方已紧急介入调查，全面提升各大交通枢纽的警戒级别。

该篇恐吓帖文于案发后不久在网上疯传。发文者语气张狂，直言「主角张文是我兄弟，我们是一个组织」，并宣称张文未完成的任务将由其接手。帖文末段更以「社会病态交给我们来重整」作结，甚至明确指出12月25日将有「更大的事件」发生。这番激进言论迅速引起网民恐慌，纷纷截图报警。

铁路警察局高雄分局与高雄市警察局刑事警察大队对此不敢掉以轻心。警方表示，科侦队已启动紧急调查程序，向相关网络平台投单查询发文者的IP位址，务求在最短时间内锁定其身份及藏身地点。

针对袭击预告，高雄市长陈其迈已下达严令，要求警方全面加强全台主要场站的保安。目前，高雄车站、捷运站、轻轨站以及其他交通网络枢纽均已加派警力加紧巡逻。警方同时启动联防机制，强化网络巡查，以防范「模仿效应」发生。

台北袭击案中，27岁疑犯张文于北车及中山商圈一带投掷烟雾弹并随机砍人，造成3死多伤后坠楼身亡。虽然疑犯已伏诛，但这篇自称「同袍」的恐吓文令社会气氛再度紧绷。警方强调，散布恐吓公众言论已触犯法律，呼吁民众保持警觉，若发现可疑人物或状况应立即通报。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
16小时前
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
18小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
20小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
15小时前
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
6小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
8小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前