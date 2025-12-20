台北随机伤人案｜邻居指疑犯张文小时候很乖巧 父母认尸指其已两年没回家

台北市19日发生的随机袭击案造成4死多伤惨剧，27岁疑犯张文在与警对峙期间堕楼身亡。随着调查展开，这名震惊全台的疯狂袭击者的神秘面纱被逐渐揭开。据悉，张文曾是空军志愿役军人，却因酒驾被汰除后性格大变，不但与家人断绝往来长达两年，更因逃避教召沦为通缉犯，最终走上不归路。

曾方在张文老家带走手机、电脑等三样关键证物

警方调查发现，张文的背景充满转折。他出身桃园杨梅一个平凡家庭，父母居住在当地社区已逾30年。据台媒报道，邻居对其印象仍停留在孩提时代，称他「小时候很乖巧」，但长大后却行踪神秘，已有多年未曾返家，街坊对其近况一无所知。

本有稳定军职 因酒驾遭撤职人生急转直下

报道又指，张文早年投身空军担任志愿役，原有一份稳定的军职，惟后因酒驾违法遭军方撤职汰除。回归社会后，他疑因无法适应转变，曾任保安员，居无定所，户籍迁移后更无法接获教召令，因而涉嫌触犯妨害兵役罪而遭地检署通缉，结果人生陷入更深泥沼。

张文父母认尸后指出，曾经想找过张文，但是却怎样也找不到，从来没有想过会发生这种事情，仅觉得儿子平常表现都没有异状，所以根本出乎意料之外，只是因为儿子酿下大祸，父母也只能不断拭泪。

张文的父母及在高雄的哥哥，在惨剧发生后被紧急传召协助调查。张家父母向警方坦言，儿子已离家两年多，期间完全没有与家人联系，家属甚至不知道他在台北的生活细节。

昨日凌晨，警方持搜索票进入张文老家搜查，由于张文离家多时，屋内几乎没有留下他的生活痕迹，警方最终仅带走他曾使用的手机、电脑等三样证物。

案发前的动向显示张文早有预谋。他于本月17日入住台北一间商旅，怀疑在房间内自制汽油弹。19日下午，他先在台北市区多处纵火，再潜回租屋处引火，最后趁现场混乱之际，带备烟雾弹及长刀前往台北车站及中山商圈随机伤人，最终造成3死多伤，震惊全个台湾。