台北随机伤人案｜赖清德：扩大戒备、依法严查 形容疑犯张文为暴徒

台北市周五（19日）傍晚发生极其严重的连环随机斩人及投掷烟雾弹事件，造成多人伤亡。台湾领导人赖清德事后于社交平台Facebook发声明，形容疑犯张文为暴徒，宣布警方及相关单位已在全台湾范围内扩大戒备，依法严查。

赖清德在帖文中表示，周五傍晚时分，台北车站及台北捷运中山站一带相继发生暴徒投掷烟雾弹及持刀伤人事件，「我要提醒大家，若正在车站或人潮密集处，请务必保持冷静，并依现场安全人员引导疏散；如发现可疑人士、物品或异常状况，请立即通报警方与站务人员」。

针对后续调查与社会秩序，赖清德表示，警方及相关单位已经在全台湾扩大戒备，也请民众不要转传未经查证的讯息，并指「对于行凶的暴徒」，政府将依法严查，迅速厘清案情，绝不宽贷。

目前，台北市警局已加强捷运系统与各大商圈的巡逻密度。虽然27岁嫌犯张文已因堕楼送医不治，但警方仍正就其是否有共犯或预谋迹象进行深入调查。