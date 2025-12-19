Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜27岁逃兵丢烟雾弹斩途人致2死7伤 遭警包围坠楼轻生 遭警包围坠楼轻生

两岸热话
更新时间：18:33 2025-12-19 HKT
发布时间：19:45 2025-12-19 HKT

19日傍晚，台北市交通核心枢纽惊悚沦为犯罪现场！一名手法凶残、装备专业的歹徒，竟选在下班尖峰时间，于台北车站捷运板南线层及地下街，发动烟雾弹、汽油弹及利刃连环恐怖攻击，现场民众陷入一片恐慌，尖叫声四起。事件造成1死8伤，疑犯疑似坠楼死亡。

捷运正常营运 加强警戒

据了解，嫌犯张文1998年出生，现年27岁，目前因妨害兵役桃遭园地检通缉。台北市长蒋万安说，台北捷运已恢复正常营运，但警戒及巡逻会持续加强，后续若有近一步资讯将立刻让大众了解。

相关新闻：台北恐袭｜闭路电视曝光 疑犯拖行李箱装汽油弹 戴面具狂扔烟雾弹

傍晚5时24分，歹徒首先在捷运板南线往台北车站大厅的M8出口外，公然投掷一枚烟雾弹。现场瞬间爆出巨响并释放大量刺鼻浓烟，民众误以为火警发生，惊慌高喊「失火了！」，秩序大乱。

连丢多个烟雾弹

歹徒随即转往邻近的M7出口，并向下进入B1层的连通道，并在连锁咖啡店前燃烧汽油弹，以及丢掷多颗烟雾弹其中一颗还掉至捷运站出入口前，引发第二波恐慌。紧接着，歹徒深入B2层，再度投掷烟雾弹。

一名57岁余姓男子疑因阻挡歹徒作案，遭疑犯持刀刺中背部，深入脏器，当场倒地，到院前心肺功能停止（OHCA），抢救至晚上近8时宣告不治。另有民众呛伤送院。

多名现场民众直击，疑犯全程配戴专业级防毒面具，一方面避免吸入自己制造的烟雾，同时完美遮掩其容貌特征，显示其犯罪预谋性极高，绝非临时起意。犯案后，歹徒利用现场极度混乱与视线不清的环境，混入逃窜人潮中从容逃逸。

事件发生在人潮高峰时间，烟雾弹引爆后，大量刺鼻浓烟从M7出口涌出，并迅速蔓延至相邻的M8出口，甚至窜入捷运板南线月台层。现场民众描述：「味道非常刺鼻，就算戴着口罩也完全挡不住！」月台瞬间被烟雾笼罩，引发乘客恐慌。台北捷运公司行控中心紧急启动应变机制，一度实施列车「过站不停」，站内广播疏导旅客，场面一片混乱。

约20分钟后，疑犯逃至捷运中山站，在马路中间施放烟雾弹后，持开山刀随机攻击4至5名路人，造成7人受伤，多人命危。疑犯跑入人流密集的诚品南西店躲藏，至晚上6时许在百货5楼内被警方包围后一跃而下，当场失去生命迹象。

