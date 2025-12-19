台北捷运双站惊传随机恐袭 台北车站出口丢烟雾弹后中山站外斩路人

19日傍晚，台北市交通核心枢纽惊悚沦为犯罪现场！一名手法凶残、装备专业的歹徒，竟选在下班尖峰时间，于台北车站捷运板南线层及地下街，发动「烟雾弹」、「汽油弹」及「利刃」的连环恐怖攻击，造成一名57岁无辜男子遭刺背部，当场失去生命迹象，现场民众陷入一片恐慌，尖叫声四起。

傍晚5时24分，歹徒首先在捷运板南线往台北车站大厅的M8出口外，公然投掷一枚烟雾弹。现场瞬间爆出巨响并释放大量刺鼻浓烟，民众误以为火警发生，惊慌高喊「失火了！」，秩序大乱。

台北车站狂徒丢烟雾弹，民众惊慌逃跑。 中时

一名手法凶残、装备专业的歹徒，于台北车站捷运板南线层及地下街，发动「烟雾弹」、「汽油弹」及「利刃」的连环攻击。 中时

台北市心脏地带今晚惊传连环暴力攻击，捷运双站陷入混乱。 中时

疑犯遭警围捕轻生。 中时

疑犯遭警围捕轻生。 中时

歹徒随即转往邻近的M7出口，并向下进入B1层的连通道，并在连锁咖啡店前燃烧汽油弹，以及丢掷多颗烟雾弹其中一颗还掉至捷运站出入口前，引发第二波恐慌。紧接着，歹徒深入B2层，再度投掷烟雾弹，并在此过程中，持预藏利刃，从后方狠毒袭击一名年约57岁的男性路人，刀刃直穿背部，被害人当场倒地，失去呼吸心跳，经紧急送往台大医院抢救，生命垂危。

多名现场民众直击，疑犯全程配戴专业级防毒面具，一方面避免吸入自己制造的烟雾，同时完美遮掩其容貌特征，显示其犯罪预谋性极高，绝非临时起意。犯案后，歹徒利用现场极度混乱与视线不清的环境，混入逃窜人潮中从容逃逸。

事件发生在人潮高峰时间，烟雾弹引爆后，大量刺鼻浓烟从M7出口涌出，并迅速蔓延至相邻的M8出口，甚至窜入捷运板南线月台层。现场民众描述：「味道非常刺鼻，就算戴着口罩也完全挡不住！」月台瞬间被烟雾笼罩，引发乘客恐慌。台北捷运公司行控中心紧急启动应变机制，一度实施列车「过站不停」，站内广播疏导旅客，场面一片混乱。

约20分钟后，仅一站之隔的捷运中山站外又爆发血腥袭击，一名身份不明男子竟持开山长刀当街随机狂砍4至5名路人，再投掷烟雾弹制造混乱，随后转身闯入人流密集的「诚品南西店」商场。

消息指疑犯遭警围捕，已坠楼轻生。