赖清德被弹劾 台蓝白阵营今正式提案

更新时间：09:09 2025-12-19 HKT
发布时间：09:09 2025-12-19 HKT

台湾朝野对立升温，据中时新闻网报道，12月19日上午，台湾国民党、民众党将联合举行记者会，宣布正式提案弹劾赖清德，要求赖清德亲身到立法机构说明，并将在全台举办弹劾公听会。今次是台湾立法机构历来首次对领导人提出弹劾。此前，蓝白两党在台民意机构「司法及法制委员会」18日共同提案，要求台监察机构弹劾台行政机构负责人卓荣泰。

台民意机构民众党党团18日总召黄国昌、国民党民代罗智强和王鸿薇共同提案弹劾卓荣泰。提案指出，赖清德、卓荣泰对于台民意机构「三读」通过的「财政收支划分法」修订，赖清德拒绝公布，卓荣泰拒绝「副署」，创下严重恶例。

民众党立委黄国昌、国民党立委罗智强和王鸿薇提出临时提案，表决通过对赖清德总统、行政院长卓荣泰提出最严厉的谴责。 中时
民众党立委黄国昌、国民党立委罗智强和王鸿薇提出临时提案，表决通过对赖清德总统、行政院长卓荣泰提出最严厉的谴责。 中时

提案内对赖清德、卓荣泰「毁宪乱政」的作为，提出最严厉谴责，并要求赖清德、卓荣泰对于台民意机构「三读」通过的「法律」，应依「副署」、「依法」公布。另针对卓荣泰拒绝「副署」其「财划法」的失职行为，由提案代表具名移请台监察机构弹劾卓荣泰。

副署权是指总统依法公布法律，发布命令，须经行政院长，或行政院长及有关部会首长之副署，否则无法生效。

民间约150万人联署

要弹劾总统，需由立法院全体立委二分之一以上提议、全体立委三分之二以上决议，声请司法院大法官审理，若经宪法法庭判决成立时，被弹劾人应即解职；在宪法法庭中弹劾要成立须经大法官现有总额三分之二同意，且同意人数不得低于九人，但台湾目前大法官仅八人。

行政院长的弹劾权由监察院行使，须经监委二人以上提议、九人以上审查及决定成立后，即向惩戒法院提出。监察院周四回应时说，公务人员部分皆依监察法规定办理，如收到陈情，皆依程序处理。

中时新闻网指出，由于弹劾存在上述门槛，按照目前蓝白两党在台民意机构的席次注定无法成案，蓝白是希望借此逼迫赖清德来到台民意机构「列席说明」，面对真正民意，若赖清德再度拒绝，也会陷入「藐视民意」的骂名。

据悉，很多台湾网民评论批评，现在台湾地区实质等同「戒严」，也有人说赖清德终于宣告「登基」了。18日上午，有台湾网民制作网站，在社交媒体发起针对弹劾赖清德的联署，截至19日上午，联署人数已有约150万人。

