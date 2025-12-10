小红书遭台禁｜国台办：「匹夫无罪，怀璧其罪」 民进党成了「民禁挡」

国务院台办周三（10日）举行例行新闻发布会，会上发言人陈斌华就台湾封禁小红书一年以名句「匹夫无罪，怀璧其罪」回应，又称民进党当局暴露恐惧和「不安」，「反诈」实为「反民主」，民进党成了「民禁挡」。

小红书在台暂封锁1年。

国务院台办发言人陈斌华表示，不禁想到《左传·桓公十年》的名句「匹夫无罪，怀璧其罪」。众所周知，小红书是定位为「生活兴趣社区」的社交平台，以丰富多元的生活化内容、贴近青年兴趣的社区氛围、便捷的互动方式，深受台湾民众特别是青年的喜欢。他们借由小红书了解大陆真实情况，与大陆用户亲切、友善互动，这让民进党当局刻意制造的「信息茧房」和对大陆的污蔑抹黑塌了房、破了功。因此民进党当局如芒在背，恼羞成怒。其封禁理由中的所谓「资安」，暴露的是他们内心的恐惧和「不安」。

台湾日前宣布要封锁「小红书」，在两岸引起关注。iStock

陈斌华表示，至于所谓「反诈」，据台媒报道，脸书（Facebook）在岛内去年涉诈近6万件，今年也已超过3万件，远超民进党当局所指控的小红书涉案数量。因此，民进党当局名为「反诈」，实为「反民主」，其蛮横行径践踏民主，妨害自由，粗暴剥夺台湾民众特别是青年的知情权和使用社交平台的自由，严重损害岛内以小红书谋生获利的民众的生计。

陈斌华表示，从封锁大陆购物平台、影音平台，再到封禁大陆社交平台，民进党已经成了名副其实和老百姓作对的「民禁挡」，凡是台湾民众常用的就非禁不可，凡是台湾青年爱用的就非挡不可。多行不义必自毙，民进党当局恣意妄为，必将自食恶果。其倒行逆施阻挡不了台湾民众特别是青年了解大陆、与大陆同胞相交相知的民意潮流。

