日本青森7.5级地震｜台湾旅客舍身护电视 日网友激赞｜有片

日本青森县外海昨（8日）晚11时15分发生7.5级地震，事发时，有台湾旅客刚好在青森的旅馆内，面对突如其来的剧烈摇晃，他们第一时间不是惊慌奔逃，而是冷静地护住旅馆的电视机避免掉落，影片在Threads与X（原Twitter）平台上疯传，在X平台观看次数更突破473万，日本网友集体点赞感激：「看到台湾人的人性光辉。」

综合台媒报道，地震发生时，下榻于青森旅馆内的台湾游客拼命保护电视机避免掉落。根据网上流传影片显示，强震发生当下，旅馆房间内剧烈晃动，一群台湾游客虽面露惊惧，却展现出惊人的冷静与规矩。影片中有两名台湾人第一时间冲上前扶住墙边的LCD电视机，并将电视取下放平；另一人则迅速拉开窗帘确认室外状况，亦有人挂念在泡温泉的人怎么办。

台湾旅客即使在异国遇灾、面对非自家财产仍能细心守护，影片被转载至X平台后，迅速吸引超过3万人按爱心点赞，成为社交媒体热议焦点。

日本网友对此纷纷表达敬佩与感动，留言称赞：

「真的是很棒的应变！他明明自己也应该相当惊慌，但他的语气柔和，让我感受到他人格不错。（台湾人）明明跟某国讲同样语言，真是不可思议。」

「明明不是自己家，却主动守护电视，这份体贴令人敬佩」

「在异国遭遇灾害仍能如此冷静有礼，足以看见台湾国民素质之高」

「守住电视不仅是爱护物资，更是守住获取防灾资讯的工具」

「电视被萤幕朝下轻放在地上时，我感觉到了一种善意」

「比起旅馆的财物，求台湾人先护住自己的头吧」

「令人惊讶的是，他们不仅冷静地保护电视，而且还没有大吵大闹……」

「台湾人真的这么习惯地震吗，佩服！」｜

「谢谢台湾朋友们在这种时刻造访日本，想对你们说声谢谢，请一定要平安。」

其他网民亦表示激赞：

「患难见真情。坚毅而美丽的台湾国民们，令人不禁泪目」

「跟日本人的个性很像……不过其实还是自己的安全第一啦。这是一次惊险的回忆，希望你旅途平安，一切顺利，为旅程划下美好结局」

