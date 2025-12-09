Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5级地震｜台湾旅客舍身护电视 日网友激赞｜有片

两岸热话
更新时间：12:53 2025-12-09 HKT
发布时间：12:35 2025-12-09 HKT

日本青森县外海昨（8日）晚11时15分发生7.5级地震，事发时，有台湾旅客刚好在青森的旅馆内，面对突如其来的剧烈摇晃，他们第一时间不是惊慌奔逃，而是冷静地护住旅馆的电视机避免掉落，影片在Threads与X（原Twitter）平台上疯传，在X平台观看次数更突破473万，日本网友集体点赞感激：「看到台湾人的人性光辉。」

相关新闻：日本地震｜台前主播拍片亲述「全裸逃生」 泡温泉池水突疯狂摇晃

相关新闻：日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震

综合台媒报道，地震发生时，下榻于青森旅馆内的台湾游客拼命保护电视机避免掉落。根据网上流传影片显示，强震发生当下，旅馆房间内剧烈晃动，一群台湾游客虽面露惊惧，却展现出惊人的冷静与规矩。影片中有两名台湾人第一时间冲上前扶住墙边的LCD电视机，并将电视取下放平；另一人则迅速拉开窗帘确认室外状况，亦有人挂念在泡温泉的人怎么办。

台湾旅客即使在异国遇灾、面对非自家财产仍能细心守护，影片被转载至X平台后，迅速吸引超过3万人按爱心点赞，成为社交媒体热议焦点。

相关新闻：日本青森地震下修至7.5级  清晨解除海啸警报  至少23伤逾10万人收避难指示

日本网友对此纷纷表达敬佩与感动，留言称赞：

「真的是很棒的应变！他明明自己也应该相当惊慌，但他的语气柔和，让我感受到他人格不错。（台湾人）明明跟某国讲同样语言，真是不可思议。」
「明明不是自己家，却主动守护电视，这份体贴令人敬佩」
「在异国遭遇灾害仍能如此冷静有礼，足以看见台湾国民素质之高」
「守住电视不仅是爱护物资，更是守住获取防灾资讯的工具」
「电视被萤幕朝下轻放在地上时，我感觉到了一种善意」
「比起旅馆的财物，求台湾人先护住自己的头吧」
「令人惊讶的是，他们不仅冷静地保护电视，而且还没有大吵大闹……」
「台湾人真的这么习惯地震吗，佩服！」｜
「谢谢台湾朋友们在这种时刻造访日本，想对你们说声谢谢，请一定要平安。」

相关新闻：日本青森7.5级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：未来一周8级强震机率飙升

其他网民亦表示激赞：
「患难见真情。坚毅而美丽的台湾国民们，令人不禁泪目」
「跟日本人的个性很像……不过其实还是自己的安全第一啦。这是一次惊险的回忆，希望你旅途平安，一切顺利，为旅程划下美好结局」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
23小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
8小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
5小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
21小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
17小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
3小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
6小时前
01:06
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
14小时前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命
即时国际
5小时前