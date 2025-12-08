台湾新北市「争鲜」凌晨气爆 窗户全毁4路人1住户受伤

台湾新北市板桥区商业中心，食肆「定食8」及「争鲜」凌晨近1时发生气体爆炸，导致窗户全毁，玻璃碎片由2楼散落街道，导致5人受轻伤。

据台媒中时新闻网报道，现场是板桥区府中商圈位于重庆路某大楼2楼的「定食8」及「争鲜」餐厅。

据目击者表示，餐厅晚上11点多就打烊，但凌晨12时50分许突然听到「蹦」一声，接著就看到玻璃、杂物飞散，才知道是气爆，爆炸力道甚至把玻璃窗户喷到对街，玻璃砸到路过的路人，现场凌乱不堪，吓得大家惊慌逃窜。

新北市消防局表示，凌晨0时57分接获报案，板桥区重庆路巷内RC建筑物2楼餐厅疑似发生气爆，5人受伤送医（4女1男），其中4人为路人，另1人为2楼住户，全部轻伤。

消防初步发现现场存在4支使用过的瓦斯桶，火调人员也都在现场进行进一步调查，初步研判是瓦斯外泄导致。