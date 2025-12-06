Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾一陆配因宣扬武统失居留权 轰民进党行政暴力

两岸热话
更新时间：11:02 2025-12-06 HKT
发布时间：10:42 2025-12-06 HKT

台湾大陆配偶钱丽因长期在社媒宣扬武统言论，被相关机关认定危害台湾安全与社会安定，已注销其台湾户籍，并废止她的依亲居留。钱丽已在3日晚搭机离境返回大陆，而她本人今日（6日）也在Facebook（FB）发声炮轰民进党。

据《中时新闻网》报道，钱丽因屡次在FB发表武统台湾言论，台湾内政部等相关机关审议后，认定她的言论涉及煽动大陆对台动武，严重危害台湾国安与社会安定，12月1日正式处分废止钱丽的依亲居留许可，并规定5年内不得再申请。

钱丽发布近照。 钱丽FB
钱丽FB发文。 钱丽FB
台湾大陆配偶钱。 钱丽FB
已搭机返回大陆的钱丽今天在FB发文回应社会各界，提到台湾社会已被民进党台独政权，营造的仇恨、对立、反中抗中社会氛围包裹，社会大众已无冷静、理性、客观沟通的可能。原本春节才要回陆探亲，但临时更改机票，已在12月3日晚间从松山机场离开台湾回到大陆，规划先休息一段时间。

钱丽表示，经过体验台当局9个月行政暴力，与部分民众网上交流，得出结论：「了解到台湾社会已处于不健康的治理氛围，社会大众需要时间来冷静，待大家能理性倾听再回台」。

另据《自由时报》报道，钱丽在台湾手提电脑（笔记簿型电脑）制造商华硕（ASUS）工作。华硕早前依规处理，钱丽周二（2日）已办理离职手续。

据悉，今年已有几名陆配因在网络宣扬武统言论，被台湾方面要求离台。

