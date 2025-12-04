柬埔寨电骗｜10台籍诈骗犯据报大陆刑满 遭突击经小三通遣送回金门

台湾媒体报道，大陆公安周三（12月3日）将10名在柬埔寨诈骗集团行骗、已在对岸服完刑的台籍人士经小三通遣送回金门，报道指大陆先前没知会金门。

据中时新闻网，昨天一次送了10位已服刑的台籍人士，先前未知会台方相关单位，是船公司售票时发现部分人员无分身证件，惊觉有异，才紧急通知治安单位作准备；而当中有8位也遭台方通缉在案，人数之多也创下首例。

据悉，大陆遣送罪犯回台湾也有经小三通船班送返金门的先例。

报道指，台方治安单位在接获船公司通报后紧急启动「接人」程序，安排人员在水头码头「1对1」完成入境程序后，交由警方押解送至金门地检署侦办。

由于被遣送人士多数无证件，加上当中部分人士还是通缉犯，查验工作耗费大量时间，相关单位人员一路忙到晚间7时半才完成。

有民众得知跟罪犯一起搭船表示相当震惊，认为这样太危险，好歹知会一声。

金门副县长则李文良回应，押解人员属机密业务，县府并未被告知，相关处置尊重业管单位。

