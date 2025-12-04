Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨电骗｜10台籍诈骗犯据报大陆刑满 遭突击经小三通遣送回金门

两岸热话
更新时间：12:50 2025-12-04 HKT
发布时间：12:50 2025-12-04 HKT

台湾媒体报道，大陆公安周三（12月3日）将10名在柬埔寨诈骗集团行骗、已在对岸服完刑的台籍人士经小三通遣送回金门，报道指大陆先前没知会金门。

据中时新闻网，昨天一次送了10位已服刑的台籍人士，先前未知会台方相关单位，是船公司售票时发现部分人员无分身证件，惊觉有异，才紧急通知治安单位作准备；而当中有8位也遭台方通缉在案，人数之多也创下首例。

相关新闻：柬埔寨电骗｜内地艺人仝卓表弟失踪逾10日 华使馆介入今日获救

据悉，大陆遣送罪犯回台湾也有经小三通船班送返金门的先例。

报道指，台方治安单位在接获船公司通报后紧急启动「接人」程序，安排人员在水头码头「1对1」完成入境程序后，交由警方押解送至金门地检署侦办。

相关新闻：柬埔寨电骗｜抖音网红「橙子姐姐」失联真相曝光 涉网诈、贩运人口在金边被捕

由于被遣送人士多数无证件，加上当中部分人士还是通缉犯，查验工作耗费大量时间，相关单位人员一路忙到晚间7时半才完成。

有民众得知跟罪犯一起搭船表示相当震惊，认为这样太危险，好歹知会一声。

金门副县长则李文良回应，押解人员属机密业务，县府并未被告知，相关处置尊重业管单位。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
5小时前
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
10小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
18小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
7小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
19小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
22小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
20小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
19小时前