中国观察：美台交往升级？京低调回应

两岸热话
更新时间：08:30 2025-12-04 HKT
发布时间：08:30 2025-12-04 HKT

美国总统特朗普周一签署「台湾保证实施法案」，要求国务院定期检视并更新与台湾交往的相关规范，并提出计划以解除目前仍存在的限制。台湾方面从领导人赖清德到外长林佳龙都高调表示感谢，强调这是台美关系前进一大步，执政民进党更声称这是台湾外交非常重要的胜利。北京虽然敦促华盛顿停止美台官方往来，但反应并不强烈，没有提出交涉。

相关新闻：特朗普签署法案深化美台关系 国台办：强烈反对「粗暴干涉内政」

美国与台湾自1979年断交以来，此后台湾领导人、外长或国防部长等无法出访华盛顿，美国官员赴台亦只局限在非国防、外交方面的交流。「台湾保证实施法案」今年5月经众议院无异议通过，参议院随后也在11月通过这项法案，要求美国国务院至少每5年须全面审查与台湾互动的准则，并研拟逐步移除美台官方往来限制的法案。

其实，在特朗普的第一个任期，已经通过「台湾旅行法」，鼓励美台高层互访。当时中方强烈不满、坚决反对，向美方提出严正交涉。与过去法案相比，「台湾保证实施法案」在于要求国务院从「一次性」检视，改为「定期性检查」美台交往，但并没有实质的措施。

外交部发言人林剑昨天回应，只是重申坚决反对美国同中国台湾地区开展任何形式的官方往来的立场，呼吁美方慎之又慎处理台湾问题，停止美台官方往来，不向「台独」分裂势力发出任何错误信号。

北京没有强烈回应，相信不想破坏中美目前来自不易的良好氛围。另外，也理解参众两院已经通过法案，特朗普不得不签署，而该法案条文仍然比较虚，如何执行仍有很大空间。

纪晓华 

 

 
 

