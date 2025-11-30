Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北「夜店大亨」夏天伦惊传遭设伏 与女友双双被斩伤

两岸热话
更新时间：20:56 2025-11-30 HKT
发布时间：20:56 2025-11-30 HKT

打造台北信义区夜生活版图、被称为「夜店大亨」的夏天伦，与女友今傍晚惊传在台北市松山区一处遭持刀客设伏砍伤。救护人员获报到场已将2人送医治疗，警方正介入追查中，详情待查。

台北市消防局表示，今晚6时16分获报，松山区民生东路三段一栋大楼地下室有民众受伤，救护人员到场时，发现年约43岁男子左手臂割伤、右手臂及眼部肿胀，年约33岁女子则眼部肿胀，两人皆意识清醒，送往台北马偕医院治疗。

夏天伦日前因与前妻黄廉盈的金钱纷争再度成为话题。据悉，黄廉盈有「名媛界大S」之称，夏天伦几天前才在律师陪同下公开指控对方不当得利、涉入窃盗等争议，并出示假扣押物品与法院文件。没想到30日晚间，夏天伦又被曝在台北街头遭攻击，现场甚至发生溅血状况。

 

