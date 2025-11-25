郑智化登机风波后 民航局要求增辅助设备

台湾残障歌手郑智化上月发文称，在深圳机场搭机时，由于升降车与舱门间有高度差，导致他「连滚带爬登机」。这一「吐槽」引起巨大舆论风波，最终以郑智化清空微博告一段落。事件引起当局注意，民航局近日下发文件，要求加强残疾人航空运输保障能力。

内地第一财经报道，民航局近日向航空公司、机场等下发《关于加强残疾人航空运输保障能力的若干措施（征求意见稿）》，提出的多个工作任务，都与郑智化上月在微博的投诉有关，包括增配便于残疾人登机的设施设备，强化人员培训等。

在增配设施设备方面，《意见》要求增配登离机辅助设备，如需使用升降平台车、残疾人登机梯等，应配备尺寸适宜的便携式斜坡导板，有效消除高度差。千万级机场更应提供方便轮椅旅客乘坐的电瓶车等辅助移动设备。

民航局还要求强化安检人员培训，增强尊重残障人士的意识，提高对助残设备的识别能力，避免给残障旅客造成二次伤害或心理不适。此前，郑智化提到部分机场安检对残疾人不够友善，把正常的安检当成刁难。