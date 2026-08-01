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美列43华企入涉疆强迫劳动名单 中方斥经贸对话隔天即推恶劣措施

大国外交
更新时间：10:34 2026-08-01 HKT
发布时间：10:34 2026-08-01 HKT

美国以涉及新疆强迫劳动及侵犯维吾尔族等少数族群人权为由，将43家中国企业列入防止强迫维吾尔人劳动法》实体清单，禁止进口相关企业的产品。中国商务部指，美国在中美经贸牵头人举行视讯通话仅隔一天，便推出损害中方利益的恶劣措施，中方「强烈谴责，坚决反对」。

路透社报道，美国于7月31日公布，将中国43家企业列入涉及新疆强迫劳动的实体清单，当中包括最大电容制造商之一的湖南艾华集团，其他实体涉及制药、棉花、食品、金属等行业。

美国2021年颁布《维吾尔强迫劳动预防法实体清单》（UFLPA），禁止进口新疆生产或由清单上指定公司生产的产品，除非进口商能够证明有关商品不涉及强迫劳动制造。

报道指，这是美国总统特朗普执政以来，首次将公司新增入名单内，目前名单上的实体数量增至187家。

中国商务部8月1日回应记者提问时指，美国的做法毫无事实依据，持续借所谓「人权」和「强迫劳动」之名，依据国内法肆意对中国企业实施单边制裁，是典型的经济胁迫行为。「美方措施严重损害相关企业的合法权益，严重破坏全球产业链供应链稳定」。

中方发言人称，需要特别强调的是，7月30日中美经贸牵头人举行视讯通话，双方就保持经贸关系稳定进行了坦诚、深入、富有建设性的交流。「仅仅时隔一天，美方即出台损害中方利益的恶劣措施，严重背离两国元首共识。中方对此强烈谴责，坚决反对。」

 

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