中美AI战｜FCC禁中国机械人及电网逆变器进入美市场 商务部：坚决反对并保留反制权利

中美科技与经贸摩擦愈演愈烈，针对美国联邦通信委员会（FCC）于美东时间周二（28日）宣布，将外国生产的电网逆变器和先进机械人设备列入「覆盖清单」，禁止相关新型号产品进入美国市场销售，中国商务部新闻发言人今日（29日）发表强硬回应。商务部痛斥美方的措施是「典型的市场扭曲和单边霸凌行为」，表面上打着「非歧视」旗号，实质上却是针对中国企业和产品进行歧视性打压，中方对此表示坚决反对，并警告若美方一意孤行，中方将坚决予以反制。

斥美方假借国安名义蓄意推动「脱钩断链」

中国商务部发言人指出，这已不是美国FCC第一次采取类似的歧视性打压措施，此前该委员会已多次对其他中国商品实施限制。

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发言人批评，美方长期以来无视中方的反复交涉和克制态度，持续出台并升级限制措施，已严重损害中方的正当贸易利益，破坏中美经贸稳定局面，并对全球产业链和供应链的稳定造成严重干扰。发言人强调，机械人及电力逆变器均是正常的国际商品，包括美国在内的各方原本都从正常贸易中获益，但美方却泛化国家安全概念，不顾两国业界的强烈反对，动用行政力量强行干预企业间的正常商业交易。

警告将采取坚决反制 捍卫中企正当权益

商务部发言人直言，美方这种持续推进「脱钩断链」的做法「损人不利己」。中方严正敦促美方立即撤销有关限制措施，停止错误做法。

发言人明确警告，如果美方一意孤行，中方将不会坐视不理，将会采取坚决的反制措施，以全力维护国家及中国企业的正当合法权益。市场分析预计，随着美方新禁令即时生效，华为、阳光电源等电网逆变器巨头，以及宇树科技等中国人形机械人制造商，在美业务将面临严峻挑战，两国经贸关系恐将进一步陷入冰点。