中英关系︱王文涛与新任商贸大臣视讯通话 促审慎解决英钢国有化事件

7月28日，商务部长王文涛与英国新任商贸大臣韦诺韬（Jonathan Reynolds）举行视讯通话，就中英经贸关系交换意见。



王文涛表示，愿充分发挥中英经贸联委会机制作用，促进中英经贸关系健康发展。中方愿与英方做大合作蛋糕，加强在服务贸易、绿色转型、再生能源等领域合作，推动双边贸易向上向前平衡，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。

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王文涛指出，中方高度关注英钢国有化问题，敦促英方遵守相关国际规则，切实履行中英投资保护协定相关义务，审慎稳妥解决此事，为在英中资企业营造良好营商环境。

韦诺韬表示，良好的英经贸关系将造福双方企业和民众。英方赞同中方关于推动双边贸易向上向前平衡的理念，期待与中方深化服务贸易、气候变迁、人工智慧等领域务实合作，加强在世贸组织的协调合作。

韦诺韬强调，英方了解与重视中方对英钢问题的关切，将依相关法律聘请第三方评估机构进行独立评估，英方将严格遵守相关评估结果并予以合理补偿，不希望因此事影响英中经贸关系大局。

