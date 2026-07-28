中美贸易｜美301条款查「产能过剩」 中国商务部怒斥单边主义

中美两国在关税与产能问题上的博弈急剧升级！针对美国政府近期频频发难并针对产能问题发起「301调查」，中国商务部今日（28日）召开国新办新闻发布会作出强硬回应。商务部政策研究室主任林卫龙严厉批评美方的做法是「典型的单边主义行径」，严重破坏国际经济秩序。中方敦促美方纠正错误做法，重回协商轨道，并强调中方正密切关注事态进展，保留采取一切必要措施的反制权利。

中方：贸易顺差不等于产能过剩

林卫龙在发布会上指出，美方不能狭隘地将超过其国内需求的生产能力定义为「产能过剩」并贴上标签，美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在产能过剩进行单方面认定及采取限制措施。

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中国商务部今日较早前亦正式发布《关于所谓「产能过剩」问题的中方立场》文件，系统地驳斥西方论调，强调「贸易顺差大不等于产能过剩」，而中国工业整体供需平衡，部分领域如高技术制造业去年的产能利用率更更为充分。

16个经济体同被卷入调查

是次风波源于美国总统特朗普上周四（23日）发布总统备忘录，援引301条款以「强迫劳动」为由，对包括中国、新加坡等全球60个经济体加征10%至12.5%的单边进口关税。与此同时，美国贸易代表署（USTR）亦宣布对中国、欧盟、日本及新加坡等16个主要贸易伙伴展开301调查，以认定其制造业是否存有「结构性产能与生产过剩」。

面对美欧等国不断加设贸易屏障及炒作人民币汇率问题，林卫龙重申，中国制造具备强大的国际竞争力，绝无必要透过汇率贬值来促进出口。他强调，保护主义并无出路，中方将坚决捍卫自身正当权益 。