中国观察：FBI局长游天坛 这位副部长陪同

中美高层近期互动频繁，其中较瞩目的是国务委员兼公安部部长王小洪本月24日在北京会见美国联邦调查局局长帕特尔。这并非帕特尔首次访华，去年11月他已经根据中美元首釜山会晤的共识，低调地到北京谈芬太尼等议题，但上周是正式访问。

帕特尔前日在其社交平台「X」发放访京的精华片段，显示他同王小洪会晤后，还接受了中方官员的宴请，负责接待的是公安部副部长徐大彤，两人还共同游览了北京天坛。徐大彤兼任国家禁毒委员会副主任，显示芬太尼问题仍是中美执法部门合作的重点。

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徐大彤并非警界出身，他毕业于天津外国语学院英语系国际贸易专业，曾任天津市滨海新区商务委员会主任，天津经济技术开发区管理委员会主任等职，至2019年调往陜西，出任副省长兼公安厅厅长，2023年任公安部副部长，成为公安部领导层首位「70后」。

帕特尔同徐大彤相信不是首次打交道。去年5月，中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行，芬太尼问题成为关税战角力焦点。美国财政部部长贝森特当时透露，中方还来了一位负责安全事务的副部长，他是芬太尼专家。据了解，这名副部长就是徐大彤。

访华过后，帕特尔不忘在其社交平台归功于上司，称「在特朗普总统的领导下，这届联邦调查局正在兑现承诺」，在网络安全、洗钱、追逃等领域「取得了实实在在的成果」。

近期，中美官方接连公布执法合作成果清单，包括破获堵截芬太尼前体化学品走私网络。在追逃方面，单单7月就有两宗，包括美方移交涉及绑架杀害中资药企高层的疑犯刘某文回中国，中方也把一名涉及2004年杀妻性侵案的美籍红通逃犯，由上海遣送美国。