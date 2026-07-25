南海冲突｜菲律宾总统小马可斯晤中国大使  冀「重置」中菲关系

据日经新闻网昨日（24日）报道，菲律宾总统小马可斯（Ferdinand Marcos Jr.）声称，希望「重置（Reset）」菲律宾与中国日益紧张的双边关系。他更于本周二在总统府秘密会见中国驻菲律宾大使井泉，双方闭门会谈长达近一个半小时。菲方高调表态期望推动两国关系重回改善的轨道，惟中方在释出善意的同时，亦严厉正告菲方不要「一边说重置，一边纵容挑衅」。

井泉促将承诺付诸行动

菲律宾总统通讯办公室副部长卡斯特罗昨日发表声明，证实了小马可斯与井泉会面的消息。井泉受访时亦形容与小马可斯「谈得非常好」。但他同时向菲方划下红线，强调希望菲方将希望改善关系的表态切实落实在具体行动上，而非一边口说「重置」，一边默许或纵容反华势力在南海挑衅滋事。

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在此之前，中国外交部边海司负责人已于21日，就菲方在仁爱礁蓄意挑衅、袭击中国海警执法人员一事，紧急召见菲律宾驻华大使提出严正交涉，强烈抗议菲方的滋事炒作。

中方警告：倚仗域外国家将吞苦果

与此同时，南海的地缘政治角力依然暗流涌动。据菲律宾通讯社消息，美国总统特朗普周四向小马可斯保证，将会向中方提出菲方对南海最新事态发展的关切。中国外交部对此强硬回应，重申美国并非南海问题当事方，严正警告菲方试图借助域外国家挑衅滋事，最终只会沦为被利用的工具，自食苦果。

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值得注意的是，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）在马尼拉会见中方高层后，其最新表态较之前在菲媒刊登的激进评论文章明显大为温和。鲁比奥表示，虽然美方在每次会谈中均会提及南海问题，但强调直接对话对于避免造成「重大的全球影响」至关重要。

尽管外交层面释放缓和信号，但中方捍卫主权的行动未有停止。中国海警局证实，昨日（24日）已依法对在中国黄岩岛管辖海域进行非法活动的多艘菲律宾船只采取强制管制措施。