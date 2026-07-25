董军访泰︱首相阿努廷曼谷会面 「感谢中方在调停泰柬冲突发挥建设性作用」

国防部网站消息，在泰国访问的国防部长董军表示，中方始终视泰方为维护地区繁荣稳定的可靠伙伴。



泰国总理阿努廷周五（24日）在曼谷会见到访问的中国国防部长董军。

董军：更多战略默契的高水平协作

阿努廷表示，泰方坚定奉行一个中国政策，不会因外界施压干扰而改变。泰中防务合作是两国全面战略伙伴关系的重要组成部分，我们愿同中方一道，用好两国外长、防长「2+2」战略对话机制，深化战略协作与互信，加强两军各领域交流合作。泰方感谢中方在调停泰柬冲突中发挥积极建设性作用，为和平解决争端作出贡献。

董军说，中方始终视泰方为维护地区繁荣稳定的可靠伙伴，愿共同落实好两国领导人重要共识，推动两国合作不断深化，开展具有坚实互信基础、深度合作内涵、更多战略默契的高水平协作，为构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰共同体提供更大支持。