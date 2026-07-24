商务部将14家欧盟实体 列入出口管制管控名单

商务部周五（24日）通报，根据有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将拉法特集团等14家欧盟实体列入出口管制管控名单（见附件），并采取以下措施，并即时实施：

一、禁止出口经营者向上述14家实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中华人民共和国的两用物项转移或提供给上述14家实体；正在开展的相关活动应当立即停止。

二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。



据悉，14间欧盟实体包括：

1.拉法特集团（Lafert SpA）

2.嘉耐特公司（Garnet Srl）

3.辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH）

4.莱茵金属公司（Rheinmetall AG）

5.安特拉科化工贸易有限公司（Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH）

6.InPACT公司（InPACT SA）

7.三五实验室（III-V LAB）

8.Cavok UAS公司（Cavok UAS）

9.维戈尔光电公司（Vigo Photonics SA）

10.弗罗茨瓦夫理工大学（Politechnika Wroclawska）

11.IHC公司（IHC Merwede Holding BV）

12.太脱拉卡车公司（TATRA TRUCKS as）

13.Opticoelectron集团（Opticoelectron Group）

14.Ekspla公司（Ekspla UAB）