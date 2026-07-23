南海冲突︱菲律宾2公务船硬闯黄岩岛 中国海警拦阻驱离
更新时间：12:49 2026-07-23 HKT
发布时间：12:49 2026-07-23 HKT
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中菲两国再在南海爆发冲突，23日，菲律宾有2艘公务船，无视中国警告，强闯黄岩岛海域，被中国海警驱离。
中国海警局新闻发言人姜略表示，7月23日，菲律宾3012、3018两艘公务船不顾中方一再劝阻和警告，执意侵闯中国黄岩岛管辖海域。
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中国海警依法对菲船采取跟监外逼、拦阻管制等必要措施予以驱离，现场操作专业规范、正当合法。黄岩岛是中国固有领土。中方敦促菲方立即停止侵权挑衅行径。中国海警将依法持续在黄岩岛海域开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。
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