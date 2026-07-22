南海仁爱礁冲突︱王毅晤菲律宾外长拉扎罗 斥菲军警部门蓄意制造事端

中共中央政治局委员、外交部长王毅22日在马尼拉出席东亚合作系列外长会期间应约会见菲律宾外长拉扎罗，向菲方阐明中方严正立场，对菲方人员在仁爱礁冲撞中方执法船只的粗暴行径表示强烈抗议。

王毅表示，过去几年，中菲关系持续面临困难挑战，这显然不符合双方利益，更有损菲律宾自身发展。事实证明，任由外部势力干涉介入，蓄意炒作扩大海上分歧，只会沦为被人利用的工具。如果试图借助域外国家挑衅滋事，最后只能吞下自己酿成的苦果。

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王毅说，每当中菲双方要开展对话时，菲国内就有人特别是军警部门一些势力，蓄意制造事端，破坏对话的推进。这些人居心不良，他们想的不是菲人民的福祉，而是执行外部势力的旨意，也是在谋取个人的私利。当前，中菲关系站在十字路口，何去何从需要菲方作出正确理智选择。

王毅强调，发展中菲关系，关键要把握正确方向。中国从来不是菲律宾的安全威胁，历史上从未侵略或殖民过菲律宾。中菲存在领土和海洋划界争议是客观事实。中方始终致力于通过双边对话协商管控分歧、稳定局势。但菲方却背离双边谈判渠道，在域外势力怂恿下，搭了个临时「仲裁庭」的草台班子，炮制炒作非法无效的所谓「裁决」，中方从一开始就不接受、不参与，更不会承认。菲方应立即停止在涉海问题上的挑衅行为，恪守迄今对中方作出的承诺，为稳定双边关系作出切实努力。

新华社引述拉扎罗表示，菲中交往历史悠久，是搬不走的邻居。菲方始终奉行一个中国政策，履行建交承诺，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。菲方希望通过对话，寻找涉海问题的妥善解决办法，争取实现两国关系的改善。

拉扎罗会后在社交平台称，她就近日南海仁爱礁冲突，以及《中国日报》的视频向中方提出了强烈抗议。

中菲船只本周一在仁爱礁海域爆发冲突，菲律宾指中国海警棍打菲方人员，北京则指菲方挑衅在先，「反诬中方」。英文《中国日报》早前在社媒平台上传视频，疑似将菲律宾人描绘成猴子，引起菲方不满。中国外交部其后回应称，这不代表官方立场。