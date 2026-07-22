东盟外长会议︱王毅会见鲁比奥 「确保把中美领导人共识转化为行动」

新华社引述外交部长王毅表示，今年是中美关系的「大年」。两国元首在北京成功举行历史性会晤，确定了中美建设性战略稳定关系的定位，提出了双方共同努力的方向。这是中美两个大国在探索和平共处道路上取得的重要进展，符合两国人民根本利益，符合国际社会共同期待。

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王毅说，现在我们的责任是，沿著两国元首设定的轨道，排除干扰、克服障碍，确保将领导人的共识转化为全政府、各领域的共识和行动，以中美的战略稳定促进世界的和平安宁，以中美的建设性互动为国际合作提供重要动力。

王毅还就近期美方的一系列消极言行阐明中方严正立场，要求美方尊重中国的核心利益，恪守一个中国原则，切实管控矛盾分歧，解决中方正当关切，让中美关系的机遇之年照进现实。双方还就国际地区热点问题交换了意见。

双方认为，此次会晤务实、积极、富有建设性，同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道作用，筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。

外电报道，鲁比奥在会后表示，双方谈及习近平主席9月访美的安排，还谈及贸易、台湾、中东等问题。