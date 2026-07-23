东盟外长会议︱中美外长商习近平9月访美 王毅：排除干扰筹备下阶段高层交往

东盟外长系列会议昨在马尼拉召开，外长王毅与美国国务卿鲁比奥会晤约90分钟，同意筹备好下阶段高层交往。鲁比奥表示，双方大篇幅讨论了习近平主席9月访美的安排，还谈及贸易、台湾、中东等问题。王毅说，要排除干扰、克服障碍，确保将两国领导人的共识转化为全政府、各领域的共识和行动。他同时就近期美方一系列消极言行阐明中方立场，要求美方尊重中国的核心利益，恪守一个中国原则。

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这是中美外长两年内第3次会谈。王毅表示，今年是中美关系的「大年」。两国元首5月在北京成功举行历史性会晤，确定了中美建设性战略稳定关系的定位，符合两国人民根本利益，符合国际社会共同期待。

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王毅说，现在我们的责任是，沿着两国元首设定的轨道，排除干扰、克服障碍，确保将领导人的共识转化为全政府、各领域的共识和行动，以中美的战略稳定促进世界的和平安宁，以中美的建设性互动为国际合作提供重要动力。

要求美尊重中国核心利益

新华社报道，王毅还就近期美方的一系列消极言行阐明中方严正立场，要求美方尊重中国的核心利益，恪守一个中国原则，切实管控矛盾分歧，解决中方正当关切，让中美关系的机遇之年照进现实。双方认为，此次会晤务实、积极、富有建设性，同意筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。

外电引述鲁比奥说，双方主要谈及习近平9月访美安排，「我想习近平主席到访华盛顿会是正面的，这是世界上两大强国，尤其是经济，我想有些领域有合作潜力，所以我们要做的工作是确立有哪些领域，让我们能着手筹备基本工作，为9月访问华盛顿做准备。」

鲁比奥表示，双方还谈及贸易和台湾等问题，强调即使两国有分歧，中美对话都是非常重要的。被问及美国对台湾军售案的进展时，他表示仍在进行内部审查。美国总统特朗普近日公开指控中国曾干预美国大选，中方予以否认。鲁比奥说，他和王毅并未讨论此事。

王毅昨日还与菲律宾外长拉扎罗会面，是2024年以来中菲外长首度会谈。王毅对菲方人员在仁爱礁冲撞中方执法船只的粗暴行径表示强烈抗议，强调中国从来不是菲律宾的安全威胁，历史上从未侵略或殖民过菲律宾。

晤菲外长抗议制造事端

王毅说，中菲存在领土和海洋划界争议是客观事实，但菲方却背离双边谈判渠道，在域外势力怂恿下，炮制炒作非法无效的所谓「裁决」，中方从一开始就不接受、不参与，更不会承认。

双方认为，此次会晤务实、积极、富有建设性，同意筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。