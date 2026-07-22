南海仁爱礁冲突︱王毅会见东盟秘书长高金洪 斥菲部分势力蓄意挑衅破坏南海和平

中菲南海冲突发生流血肉搏后，两国外交战火正式延烧至东盟峰会。正在菲律宾马尼拉出席东盟外长会议的中共中央政治局委员、外交部长王毅，周二（21日）会见东盟秘书长高金洪时发表强硬讲话。王毅点名批评菲律宾军警部分势力在南海「蓄意挑衅」及制造海上事端，直斥其背后是为「外部势力」利益服务，企图破坏中菲关系改善进程。他呼吁地区国家必须保持高度警惕，排除域外干扰，加快推进《南海行为准则》磋商。

据新华社报道，在日前仁爱礁发生中菲海警近距离肢体冲突后，南海局势成为本次东盟会议焦点之一。王毅会见高金洪时强调，南海是地区国家的共同家园，南海问题不应成为中国与东盟关系发展的障碍。

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他指出，菲律宾军警内部部分势力近期不断蓄意挑衅，纯属「服务外部势力的利益」，破坏南海和平稳定。王毅促请东盟各国将南海主动权牢牢掌握在地区国家自己手中，共同打造和平、合作及友好的南海新叙事。

中美外长预期会面

东盟秘书长高金洪在会面中积极回应，重申东盟支持加快《南海行为准则》磋商，推动南海成为和平与合作之海。同日，王毅亦与马来西亚外长穆罕默德会面。穆罕默德直言，有些域外国家与南海毫无关系，却总想在该海域「秀肌肉」，表态支持早日达成准则以维护地区稳定，言辞间暗讽频频涉足南海事务的美国。

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值得注意的是，美国国务院已证实，已抵达菲律宾出席东盟会议的美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio），预计今日（22日）将与王毅举行会面，两人将为中美领导人今年稍后再度会晤做准备。