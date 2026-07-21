日斥中国军舰于专属区射击训练威胁航行安全 中方坚决驳回

日本防卫省统合幕僚监部周二（21日）发布消息称，确认1艘中国海军导弹驱逐舰于日前在日方专属经济海域（EEZ）进行射击训练，批评该举或危及周边船只航行安全，已向中方提出交涉，目前未有接获船只受损报告。对此，中国外交部回应称，中方符合国际法和国际惯例，日方毫无道理，中方坚决驳回。

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中俄4舰艇共同航行

日本防卫省指，据海上自卫队护卫舰全程监视所见，中国的2艘导弹驱逐舰与1艘补给舰、俄罗斯的1艘护卫舰合共4艘舰艇，于周日（19日）凌晨2时左右，在冲之鸟岛西南方向约330公里海域向东北航行。其后，其中1艘中国海军导弹驱逐舰在冲之鸟岛西南约180公里的日本专属经济海域内，实施射击训练。

日方公开中国导弹驱逐舰射击训练情景图片。日本防卫省

防卫省表示，这是首次确认并对外公布中国舰艇在日本EEZ内进行射击，而该编队为上周四（16日）通过冲绳本岛与宫古岛之间海域进入太平洋的同一编队。

官房长官木原稔于周二记者会上指，认为这是中俄迈向强化军事方面合作的一环，「将继续抱著关切予以关注，同时确保警戒监视工作万无一失。」木原稔补充，中国舰艇在训练前，透过无线电告知周遭的船只将实施射击训练，当时正在警戒监视的海上自卫队护卫舰有听取到通知内容。

据日本传媒报道，中方此前曾事先公布该4艘舰艇的活动安排，并指相关航行属中俄有关军事演习的一部分。

中国外交部回应

对此，中国外交部回应称，日方的所谓关切毫无道理，中方坚决驳回。

外交部发言人林剑表示，根据联合国海洋法公约，冲之鸟是岩礁，而不是岛屿， 不能拥有专属经济区和大陆架，日方以冲之鸟礁主张专属经济区违反国际法，中国在有关公海开展活动，符合国际法和国际惯例，日方抹黑炒作他国的正当合法行动，渲染外国威胁，为自身加速再军事化，挑战战后国际秩序寻找借口，国际社会必须高度警惕，共同抵制这种危险动向。