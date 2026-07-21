Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日斥中国军舰于专属区射击训练威胁航行安全 中方坚决驳回

大国外交
更新时间：16:40 2026-07-21 HKT
发布时间：16:40 2026-07-21 HKT

日本防卫省统合幕僚监部周二（21日）发布消息称，确认1艘中国海军导弹驱逐舰于日前在日方专属经济海域（EEZ）进行射击训练，批评该举或危及周边船只航行安全，已向中方提出交涉，目前未有接获船只受损报告。对此，中国外交部回应称，中方符合国际法和国际惯例，日方毫无道理，中方坚决驳回。

相关新闻：南海仁爱礁冲突︱因人道主义中方准菲方转运伤员 另提严正交涉：停止挑衅炒作

中俄4舰艇共同航行

日本防卫省指，据海上自卫队护卫舰全程监视所见，中国的2艘导弹驱逐舰与1艘补给舰、俄罗斯的1艘护卫舰合共4艘舰艇，于周日（19日）凌晨2时左右，在冲之鸟岛西南方向约330公里海域向东北航行。其后，其中1艘中国海军导弹驱逐舰在冲之鸟岛西南约180公里的日本专属经济海域内，实施射击训练。

日方公开中国导弹驱逐舰射击训练情景图片。日本防卫省
日方公开中国导弹驱逐舰射击训练情景图片。日本防卫省

防卫省表示，这是首次确认并对外公布中国舰艇在日本EEZ内进行射击，而该编队为上周四（16日）通过冲绳本岛与宫古岛之间海域进入太平洋的同一编队。

官房长官木原稔于周二记者会上指，认为这是中俄迈向强化军事方面合作的一环，「将继续抱著关切予以关注，同时确保警戒监视工作万无一失。」木原稔补充，中国舰艇在训练前，透过无线电告知周遭的船只将实施射击训练，当时正在警戒监视的海上自卫队护卫舰有听取到通知内容。

据日本传媒报道，中方此前曾事先公布该4艘舰艇的活动安排，并指相关航行属中俄有关军事演习的一部分。

中国外交部回应

对此，中国外交部回应称，日方的所谓关切毫无道理，中方坚决驳回。

外交部发言人林剑表示，根据联合国海洋法公约，冲之鸟是岩礁，而不是岛屿， 不能拥有专属经济区和大陆架，日方以冲之鸟礁主张专属经济区违反国际法，中国在有关公海开展活动，符合国际法和国际惯例，日方抹黑炒作他国的正当合法行动，渲染外国威胁，为自身加速再军事化，挑战战后国际秩序寻找借口，国际社会必须高度警惕，共同抵制这种危险动向。

最Hit
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
6小时前
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
01:28
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
社会
4小时前
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
时事热话
7小时前
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
00:57
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
影视圈
4小时前
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
01:08
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
17小时前
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
01:27
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
影视圈
6小时前
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
00:56
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
社会
5小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
星岛申诉王｜公审好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme补差额
星岛申诉王｜瑰丽酒店摆酒好姊妹封 $1,000人情 新娘网上公审：想叫佢Payme补差额
申诉热话
9小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
21小时前