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中俄关系︱俄延长对华免签期限 至2027年底

大国外交
更新时间：10:04 2026-07-21 HKT
发布时间：10:00 2026-07-21 HKT

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）于当地时间周一（20日）签署总统令，延长俄罗斯对中国公民的入境免签政策，至2027年12月31日。

中新社报道指出，普京于去年12月1日签署有关总统令，持普通护照的中国公民如属赴俄经商、旅游观光、探亲访友，参加科学、文化、社会政治、经济和体育活动以及过境，并在俄停留不超过30天，可免办签证入境，直至2026年9月14日。惟新法令下，原定于今年9月14日届满的免签期限，将被延长到明年年底。

相关法令现已发布在俄罗斯官方法律资讯网站。

相关新闻：普京访华｜外交部：对俄免签延长至2027年底

去年9月2日，中国外交部宣布，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2025年9月15日至2026年9月14日，对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。

而在今年5月20日，中国外交部发言人郭嘉昆表示，为持续便利中俄人员往来，中方决定将俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。

 

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