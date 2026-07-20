南海仁爱礁冲突︱菲海军一人受伤 中方指对方先动手

中菲在南海再度发生冲突。菲律宾军方今日（20日）在社交平台发布一段影片，指一名菲海军人员遭中国海警人员用木棍「猛烈击打」头部，致其受伤。不过，中国海警局指菲方人员首先使用划桨、长棍等工具恶意攻击中方执法人员。

中国海警：已最大限度保持克制

菲律宾军方在脸书发布影片及声明称，20日，一艘隶属中国海警21560舰、载有8人的快艇，驶近并绕行停泊在仁爱礁上的菲国军舰「马德雷山号」，期间拍摄照片和影片。菲方随后派出两艘橡皮艇前往驱离，中方人员「作出暴力且具攻击性的反应」，用木棍击打一名菲海军人员头部，致其受伤。不过，根据菲方影片显示，双方人员都有用木棍或船桨向对方动手。

中菲双方人员再在南海仁爱礁爆发冲突。菲律宾海军FB

中国海警局今晚也发布声明，称20日上午9时许，中国海警1艘小型巡逻艇在仁爱礁附近海域例行巡逻时，菲律宾非法释放2艘橡皮艇，无视警告，以危险方式快速接近并围顶冲撞中方巡逻艇，其间，菲方人员首先使用划桨、长棍等工具恶意攻击中方执法人员。

中方依法依规采取喊话警告、机动绕航、对等反制等措施稳控现场局势，最大限度保持理性克制。海警局批评菲方事后歪曲事实、反诬中方，纯属颠倒黑白，重申中国海警将持续在南沙群岛及附近海域开展执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。