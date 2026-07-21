南海仁爱礁冲突︱中方发布现场冲突画面 证菲小艇袭中国海警在先｜有片

中菲两国执法人员昨日（20日）上午于仁爱礁附近海域爆发激烈的近距离冲突。菲律宾军方随后公开影片及照片，控诉其海军人员遭到中国海警持木棍「猛烈击打」导致头部重创流血，一艘橡皮艇亦受损。然而，中国海警局在同日深夜发表强硬声明，指是菲方无视警告在先，更公布现场执法影像反驳，指控是菲方人员率先手持船桨及长棍，恶意攻击中方巡逻艇，中方迫于无奈才采取对等反制。

从中国海警官方微博发布影片可见，菲律宾释放两艘橡皮艇，并无视中方多次警告，主动接近并冲撞海警巡逻艇，菲方人员更率先持划桨、长棍等工具攻击中方人员。

中国海警：已最大限度保持克制

菲律宾军方在脸书发布影片及声明称，20日，一艘隶属中国海警21560舰、载有8人的快艇，驶近并绕行停泊在仁爱礁上的菲国军舰「马德雷山号」，期间拍摄照片和影片。菲方随后派出两艘橡皮艇前往驱离，中方人员「作出暴力且具攻击性的反应」，用木棍击打一名菲海军人员头部，致其受伤。不过，根据菲方影片显示，双方人员都有用木棍或船桨向对方动手。

中国海警局20日晚也发布声明，称20日上午9时许，中国海警1艘小型巡逻艇在仁爱礁附近海域例行巡逻时，菲律宾非法释放2艘橡皮艇，无视警告，以危险方式快速接近并围顶冲撞中方巡逻艇，其间，菲方人员首先使用划桨、长棍等工具恶意攻击中方执法人员。

中方依法依规采取喊话警告、机动绕航、对等反制等措施稳控现场局势，最大限度保持理性克制。海警局批评菲方事后歪曲事实、反诬中方，纯属颠倒黑白，重申中国海警将持续在南沙群岛及附近海域开展执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。