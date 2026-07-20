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传习近平9月访美 鲁比奥：行程计划推动中

大国外交
更新时间：12:25 2026-07-20 HKT
发布时间：12:25 2026-07-20 HKT

中美关系持续改善。早前，美国总统特朗普称国家主席习近平将于9月底访美。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）表示，有关行程仍依照计划推动。

相关新闻：特朗普指华干预2020年大选 窃取2.2亿选民资料 中国驻美使馆否认

彭博社报道，鲁比奥周日（19日）从美国启程前往菲律宾马尼拉出席东盟外长会议时表示：「我们预期这趟行程将在9月发生。他们持续派人员过来参与筹备。我未听到其他消息。」鲁比奥同时表明，不排除在出席会议期间，与外长王毅会面。

相关新闻：白宫赶工建直升机停机坪迎外国元首 特朗普：习近平9月底访美

上周四晚（16日），美国总统特朗普发表全国电视讲话，指控中国干预2020年总统大选，自当年大选周期开始，发动史上最大规模的选举数据干扰行动，非法获取2.2亿份美国选民资料。中国驻美大使馆发言人否认指控，强调北京从未干预美国大选。

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