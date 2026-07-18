习近平晤古特雷斯 指中方将一如既往深化与联合国合作

国家主席习近平7月17日下午，在上海西郊宾馆会见来华出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议的联合国秘书长古特雷斯。

习近平指出，古特雷斯先生担任联合国秘书长10年来，领导联合国坚定捍卫多边主义、积极应对气候变化等全球性挑战、推动人工智能等新兴领域全球治理、开启联合国改革进程，中方予以高度评价。今年是新中国恢复联合国合法席位55周年。

习近平称，55年来，中国坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，始终坚定支持联合国。我提出构建人类命运共同体理念和四大全球倡议，一个重要考虑就是维护联合国地位和权威。中方将一如既往同联合国深化合作，促进世界和平与发展事业，推动构建人类命运共同体。

习近平强调，当前，国际形势变和乱的一面更加突出，需要进一步践行真正的多边主义、重振联合国地位和作用。一是坚持公道正义。每个国家都是国际社会平等一员，每个国家的主权、领土完整和合法权益都应该得到尊重，决不能让世界重回丛林法则时代。二是坚持守正创新。守正就是要遵守联合国宪章宗旨，维护好第二次世界大战结束后确立的国际体系和国际规则；创新就是要推动联合国因时而变，勇于自我革新，进一步提质增效。三是坚持担当作为。

习近平指，全球190多个国家乘坐在一条命运与共的大船上，应该同舟共济、携手应对全球性挑战。大国应该承担更多责任，展现更大格局。中国始终以实际行动积极推动探索新时代大国正确相处之道，为世界注入更多稳定性和确定性。

古特雷斯表示，在习近平主席坚强领导下，无论国际形势多么困难复杂，中国始终坚定支持多边主义、支持联合国事业、推动国际合作，为世界树立了榜样。中国一直致力于纠正发展不平衡、应对气候变化、推动智能向善、弥合发展鸿沟、维护公道正义，提出一系列重大理念和倡议，令人钦佩。联合国将继续加强同中方的合作，反对单边主义、保护主义和霸道霸凌，维护联合国宪章和国际法，推动世界多极化进程，维护国际社会共同利益。

蔡奇、丁薛祥、王毅、陈吉宁等参加会见。